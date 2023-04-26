В ГАИ Минска рассказали, что будут считать «дорожным хулиганством» и как за него наказывать

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Опубликовано: 26.04.2023 11:01 , Обновлено: 26.04.2023

В столичной ГАИ сообщили, что уделяют «пристальное внимание» так называемому «дорожному хулиганству». Что это такое и как за это собираются наказывать?

Начальник ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич привел пример, что сотрудники следят за наличием регистрационных знаков на мотоцикле в предусмотренном конструкцией месте.

«Чтобы у водителя мотоцикла не было и в уме даже попытаться спрятать этот номер под заднее колесо, где он не читаем и не виден. Чтобы он не имел какого-то крепления, которое позволяет намерено скрывать [регистрационный знак]», — предупредил Бабич.

Именно это он назвал «дорожным хулиганством» и заявил, что кроме штрафа ГАИ планирует принимать «соответствующие меры». Но какие именно — не уточнил.

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Отметим, что самого термина «дорожное хулиганство» в Кодексе об административных правонарушениях Беларуси (КоАП) мы не нашли. В брестском ГАИ его предлагали ввести еще в 2016 году.

«Мы ищем состав правонарушения в поведении молодой компании, которая ехала на автомобиле и танцевала на капоте. Что это — неправильная перевозка пассажиров? Да они плевали на общественные нормы, а тем паче законы. Все нужно называть своими словами: это дорожное хулиганство!», — заявил тогдашний руководитель ГАИ региона Сергей Талатай и призывал «пропорционально поступкам наказывать агрессоров».

К слову, под “дорожным хулиганством” в СМИ часто подразумевают агрессивное вождение. Например, если водители:

активно меняют полосы;

едут заметно быстрее потока;

редко обращают внимание на разметку;

начинают «учить» других водителей (тормозят, выскакивают на проезжую часть).

Но до сих пор в КоАП этого понятия нет. Есть только статья 19.1 — «мелкое хулиганство», согласно которой:

«оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, – влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых [сейчас от 74 до 1110 рублей] величин, или общественные работы, или административный арест».

Можно предположить, что за описанные выше правонарушения вполне могут наказывать по статье «мелкое хулиганство».