В ГАИ Минска рассказали, когда нельзя будет проехать по проспекту возле музея ВОВ

Опубликовано: 09.04.2025 10:04 , Обновлено: 09.04.2025

В Госавтоинспекции Минска предупредили, что в определенное время шести дней нельзя будет проехать по участку проспекта Машерова возле Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (ВОВ). Ограничения ввели по причине подготовки к мероприятиям, посвященным Дню Победы.

В ГАИ [link href=“https://t.me/gaiminsk/42798” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что нельзя будет проехать всем видам транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей с 21:00 до 23:00 в эти дни:

10 апреля,

15 апреля,

17 апреля,

22 апреля,

24 апреля.

Карта: ГАИ Минска

Стражи дорог попросили участников дорожного движения учитывать названную информацию при выборе маршрута в указанные дни.

Ранее Telegraf.news писал, что помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных силах генерал-майор Леонид Касинский в феврале заявил, что в честь 80-летия Великой Победы в Минске запланировали «принципиально новое» празднование 9 Мая. Он назвал «замысел» парада «масштабным» и рассказал, что в этом году на нем представят 24 расчета и воздушных суда.

В Минобороны рассказали о «масштабном замысле» парада 9 Мая в Минске