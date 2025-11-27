В ГАИ Минска придумали, как бороться с резкими торможениями и агрессивными перестроениями на МКАД

Опубликовано: 27.11.2025 08:42 , Обновлено: 27.11.2025

В столичной Госавтоинспекции придумали, как бороться с резкими торможениями и агрессивными перестроениями на Минской кольцевой автодороге (МКАД), которые нередко приводят к авариям. Для этого предложили комплексно пересмотреть организацию движения на аварийноопасных участках кольцевой.

Предложения ведомства по изменению на отдельных участках МКАД 26 ноября на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева озвучил заместитель начальника столичной ГАИ Денис Ливанович.

Одним из аварийно опасных участков МКАД он назвал пересечение проспекта Независимости от улицы Шафарнянской с кольцевой. Проблемы там возникают из-за недостатка места для маневров - транспортные потоки на этом участке интенсивно переплетаются, из-за чего водителям приходится принимать решения быстро и выполнять манёвры в ограниченном пространстве. Это, по словам Ливановича, заставляет их прибегать к резким торможениям и агрессивным перестроениям, что нередко провоцирует аварийные ситуации.

Чтобы решить проблему на данном участке, в ГАИ предложили установить там светофоры с большими циклами регулирования, чтобы “принудительно разделить конфликтующие потоки транспортных средств”, передало госагентство БЕЛТА.

Ещё один проблемный участок МКАД, упомянутый на заседании комиссии Ливановичем - пересечение кольцевой с улицей Линейной . Там периодически возникают пробки из-за большого потока машин, идущих в микрорайоны Домбровка, Масюковщина и Кунцевщина. Разобраться с этой проблемой Кухарев предложил с помощью путепровода через железную дорогу по улицам Колесникова - Тимирязева . По словам главы городской администрации, аналогичные мосты планируется возвести и в других районах города.

Для повышения пропускной способности МКАД также предложили обустроить переходно-скоростные полосы на пересечениях МКАД с улицей Промышленной и транспортной развязке с улицей Свислочская .

Одной из проблем, замедляющих движение по МКАД, Ливанович назвал слишком короткие участки между подъемами и съездами на некоторых транспортных развязках. Расстояние между точкой съезда и точкой въезда порой настолько мало, что неизбежно возникает конфликт между теми, кто въезжает на кольцевую, и теми, кто съезжает с неё. Решения этой проблемы пока не придумали.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этом же заседании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что с января до конца 2026 года планируется строительство новой объездной дороги. Её цель — разгрузить Минскую кольцевую дорогу.

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