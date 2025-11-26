Минские власти решили построить 5-километровую альтернативу МКАД

Опубликовано: 26.11.2025 19:49 , Обновлено: 26.11.2025

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сообщил, что с января до конца 2026 года планируется строительство новой объездной дороги. Ее цель — разгрузить Минскую кольцевую дорогу.

Дорога свяжет Колядичи, где находится много предприятий, и Минскую кольцевую дорогу-2 (МКАД-2). Таким образом, грузовики из промышленной зоны смогут избегать заезда на и так перегруженную МКАД и сразу двигаться в нужных им направлениях.

«Поэтому было принято решение построить объездную дорогу с Колядичей, чтобы большегрузы двигались сразу на МКАД-2», — заявил Владимир Кухарев, передает БелТА.

В свою очередь, директор минского УКС «Запад» Алексей Щербач уточнил, что дорога будет двухполосной, а ее длина составит 5,5 км. Будут предусмотрены тротуары и проходы к железнодорожным станциям для жителей агрогородка Гатово из промузла Колядичи.

«Она будет выходить с улицы Бабушкина, проходить вдоль железной дороги и выходить в агрогородке Гатово на дорогу Н9034», — рассказал Щербач.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомельской области полным ходом стартовала одна из самых масштабных дорожных строек в Беларуси последних лет — реконструкция трассы М10. Начался новый этап. Инженеры говорят, что он один из самых сложных.

В Беларуси стартовало самое масштабное строительство дороги. Кому повезет ехать до 120 км/час?