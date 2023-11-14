В ГАИ Минска отчиталась о результатах "Автобуса". Пообещали продолжить до 19 ноября

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Опубликовано: 14.11.2023 21:49 , Обновлено: 14.11.2023

В пресс-службе ГАИ Минска сообщили, что сотрудники Госавтоинспекции Заводского района столицы совместно с представителями транспортной инспекции провели рейдовые мероприятия.

“За время проверки инспекторы выявили свыше 15-ти нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и маршруток. Среди самых распространённых нарушений — управление транспортными средствами с техническими неисправностями и нарушения правил перевозки пассажиров”, - отчитались в столичной ГАИ.

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В Госавтоинспекции рассказали, что у водителей маршрутных такси проверяли наличие кассового аппарата, а также выдачу чеков об оплате за проезд пассажирам.

В ГАИ пообещали, что рейдовые мероприятия продлятся до 19 ноября. Кстати, их начали совсем недавно - 13 числа.

Целью рейдов, которые инспекторы пообещали проводить с применением методов негласного и смешанного контроля, видеорегистраторов, других средств фото- и видеофиксации, станет предупреждение нарушений ПДД со стороны водителей пассажирских транспортных средств.

ГАИ Минска объявила недельный негласный контроль и вышла в ночные рейды. Кого ловят с 13 по 19 ноября?