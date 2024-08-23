В ГАИ Гомеля показали видео, за что лишили прав сразу двух водителей

Опубликовано: 23.08.2024 10:00 , Обновлено: 23.08.2024

Сотрудники гомельской Госавтоинспекции сняли и опубликовали видео, как двое водителей нарушили правило дорожного движения на одной из улиц областного центра. За это их лишили прав на три месяца и дали штраф 120 рублей каждому.

Как отметили в официальном телеграм-канале “Сожский форпост”, инспекторы ДПС постоянно “отрабатывают места массового притяжения пеших участников дорожного движения”.

Одно из распространенных нарушений автомобилистов, отметили в ГАИ, это обгон на пешеходном переходе. Так, инспекторы показали видео, как на улице Луначарского в Гомеле водители «Ниссан Алмера» и «Лада Гранта» не подождали, пока проедет погрузчик, а обогнали его прямо перед пешеходным переходом.

Этих водителей привлекли к административной ответственности — дали штраф в размере 3 базовых величин (сейчас 120 рублей) и лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.

[info_b]Согласно ч. 9 ст. 18.13 Кодекса об административных нарушениях Беларуси, за нарушение правил обгона или выезд на полосу встречного движения, в случаях, когда это запрещено ПДД, водителю грозит штраф от 2 до 10 базовых величин и лишение прав до 1 года.[/info_b]

Камеры и соцсети

В тг-канале напомнили, что кроме сотрудников ГАИ, такие нарушения выявляют с помощью как камер наружного наблюдения, так и с помощью социальных сетей.

Например, ранее с помощью камер словили еще одного водителя на той же улице Луначарского. Водитель автомобиля «Фиат» начал обгон грузовика, не убедившись в том, что впереди пешеходный переход.

А в соцсетях ГАИшники нашли видео, как водитель «Ровера» на ул. Барыкина также обогнал попутный транспорт на пешеходном переходе!

Сейчас по двум этим фактам правоохранители проводят проверку.

Ранее Telegraf.news писал, что в УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили белорусским водителям, что пользоваться мобильным телефоном во время движения строго запрещено. Однако есть случаи, когда закон разрешает подобные действия и штрафных санкций в виде двух базовых величин (80 рублей) можно избежать.

Когда за разговор во время езды водителю не выпишут штраф в 80 рублей? В ГАИ Беларуси назвали 2 случая