В ГАИ Гомеля показали видео из соцсетей, после которых двух водителей лишили прав

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2025 10:05 , Обновлено: 07.08.2025

Гомельская областная Госавтоинспекция показала две видеозаписи, которые милиционеры нашли на просторах соцсетей и которые стали поводом для лишения водительских прав двух автомобилистов.

В обоих случаях водители своими манёврами, грубо нарушающими Правила дорожного движения, создали аварийную обстановку на дороге, за что и поплатились правами. Вычислить нарушителей, как пояснили в ГАИ, удалось по видео, размещённым в соцсетях.

Первый случай произошёл в Речицком районе Гомельщины. Там 37-летний водитель BMW при повороте на Т-образном перекрёстке выехал на встречную полосу - прямо наперерез пассажирской маршрутке, которой пришлось резко уходить вправо и съехать на обочину. В втором случае 55-летний водитель Lada также выехал прямо наперерез другой легковушке, не уступив ей на выезде со второстепенной дороги. В результате водителю на главной пришлось взять влево, выехав на встречку через двойную сплошную, чтобы избежать аварии.

В первом случае водителю выписали штраф в 5 базовых - 210 рублей - и лишили водительских прав на 1 год . Второй за свои опасные манёвры лишился прав на полгода, но штраф заплатил побольше - 10 базовых, то есть 420 рублей .

В Гомельской областной ГАИ предупредили водителей, что мониторинг Сети продолжается, подчеркнув, что современные методы контроля, появившиеся в распоряжении дорожных инспекторов, позволяют им сегодня выявлять нарушения “даже без присутствия сотрудников”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании 29 июля приказал пересмотреть решения по нарушениям Правил дорожного движения для некоторых белорусов и “ужесточить” наказание.

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