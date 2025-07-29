"Поднимайте все материалы" — Кубраков приказал ужесточить наказание для некоторых белорусов по уже закрытым нарушениям ПДД
Министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании 29 июля приказал пересмотреть решения по нарушениям Правил дорожного движения для некоторых белорусов и "ужесточить" наказание.
Как сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси, министр “акцентировал внимание на принципиальном и справедливом подходе при рассмотрении нарушений ПДД”.
“Там, где мелкое нарушение и есть смягчающие обстоятельства - идти навстречу человеку. Но при наличии грубых и многочисленных нарушений - поблажек и минимальных штрафов для “блатных” быть не должно !” — сказал Кубраков.
В тг-канале отметили, что министр поручил «пересмотреть вынесенные подобные решения в сторону ужесточения».
Глава МВД назвал это “вопросом справедливости”. И подчеркнул: “Да, где-то можно пойти навстречу. Ребенок инвалид, еще какие-то моменты. Там надо пойти. Но вот этой блатоте всей — ни в коем случае”.
” Полностью поднимайте все материалы , где не применены меры лишения за грубое нарушение правил дорожного движения. И по новой смотрите”, — заявил Кубраков на совещании.
Он подчеркнул, что “там, где еще сроки не вышли, можно обратиться к прокурору, обращайтесь”.
“Но поставьте, пожалуйста, этих доморощенных блатных на место”, — приказал министр.
Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома 23 июля призвал оказать особое внимание в ежедневном формате одной категории белорусов.
Замглавы МВД призвал милиционеров уделить ежедневное внимание одной категории белорусов