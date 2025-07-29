"Поднимайте все материалы" — Кубраков приказал ужесточить наказание для некоторых белорусов по уже закрытым нарушениям ПДД

Опубликовано: 29.07.2025 18:23 , Обновлено: 29.07.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков на совещании 29 июля приказал пересмотреть решения по нарушениям Правил дорожного движения для некоторых белорусов и "ужесточить" наказание.

Как сообщили в официальном телеграм-канале МВД Беларуси, министр “акцентировал внимание на принципиальном и справедливом подходе при рассмотрении нарушений ПДД”.

“Там, где мелкое нарушение и есть смягчающие обстоятельства - идти навстречу человеку. Но при наличии грубых и многочисленных нарушений - поблажек и минимальных штрафов для “блатных” быть не должно !” — сказал Кубраков.

В тг-канале отметили, что министр поручил «пересмотреть вынесенные подобные решения в сторону ужесточения».

Глава МВД назвал это “вопросом справедливости”. И подчеркнул: “Да, где-то можно пойти навстречу. Ребенок инвалид, еще какие-то моменты. Там надо пойти. Но вот этой блатоте всей — ни в коем случае”.

” Полностью поднимайте все материалы , где не применены меры лишения за грубое нарушение правил дорожного движения. И по новой смотрите”, — заявил Кубраков на совещании.

Он подчеркнул, что “там, где еще сроки не вышли, можно обратиться к прокурору, обращайтесь”.

“Но поставьте, пожалуйста, этих доморощенных блатных на место”, — приказал министр.

Ранее Telegraf.news писал, что заместитель министра внутренних дел, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на заседании коллегии ГУВД Мингорисполкома 23 июля призвал оказать особое внимание в ежедневном формате одной категории белорусов.

Замглавы МВД призвал милиционеров уделить ежедневное внимание одной категории белорусов