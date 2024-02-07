В ГАИ Бобруйска показали, за какой манёвр на перекрёстке водителям грозит штраф в 400 рублей и лишение прав

🎥 Видео

Опубликовано: 07.02.2024 10:40 , Обновлено: 13.11.2024

Госавтоинспекция Могилёвского облисполкома предостерегла белорусских водителей от опасного манёвра на перекрёстках, за который они могут поплатиться и рублём, и собственными правами. В качестве наглядного примера там продемонстрировали видео с автомобильного регистратора, по которому ГАИ Бобруйска на днях вычислило очередного нарушителя.

Само видео кто-то выложил в интернет, после чего оно привлекло внимание инспекторов ГАИ. На нём видно, как водитель автомобиля Nissan в Бобруйске на перекрестке улиц Пушкина и Дзержинского обгоняет другое авто в нарушение Правил дорожного движения и явно создавая аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу, наперерез стоявшей на светофоре встречной маршрутке.

Как сообщили в ГАИ Могилёвского облисполкома, сотрудники ДПС уже вычислили “лихача”. Им оказался 45-летний местный житель. В отношении него составили протокол.

Отметим, что за нарушение пункта 96.2 ПДД (запрет на обгон на обозначенных или регулируемых перекрестках) водителю в Беларуси грозит от 2 до 10 базовых величин, то есть от 80 до 400 рублей сегодня (это прописано в пункте 9 статьи 18.13 КоАП Республики Беларусь), а также лишение прав сроком до одного года.

В связи с инцидентом в ГАИ призвали водителей, “находясь за рулем, не совершать необдуманные действия и опасные маневры”, поскольку они “могут привести к трагическим последствиям”.

Ранее Телеграф рассказал, в каких случаях звуковой сигнал допустим, а когда он может обернуться штрафом и даже лишением прав. В ГАИ пояснили, чем его можно заменить.

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