В ГАИ Беларуси создали рейдовые группы из-за «самого грубого нарушения». Где будут дежурить даже ночью?

Опубликовано: 14.04.2024 16:52 , Обновлено: 14.04.2024

Госавтоинспекция двух белорусских регионов сообщила о создании рейдовых группы из числа сотрудников ГАИ, которые планируют задействовать в специальных профилактических мероприятиях. В Брестской области, в частности, инспекторы пообещали особое внимание уделить работе таких групп в вечернее и ночное время.

Так, в ГАИ Брестской области сообщили о профилактических акциях и рейдах, направленных на предотвращение “самого грубого и опасного нарушения Правил дорожного движения”. Таковым инспекторы назвали “управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ”. По словам представителей ГАИ, именно это нарушение “неминуемо приводит к ДТП”.

В рамках спецмероприятия, точные сроки которого в ГАИ не озвучили, рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и наряды милиции пообещали “приблизить к местам расположения объектов торговли спиртными напитками”, в том числе, к кафе и заправкам, а также к нерегулируемым пешеходным переходам. Причём проводить такие рейды пообещали не только днём, но и в вечернее и ночное время суток.

[info_b]По данным областной ГАИ, на территории региона с начала 2024 года уже задержали 313 нетрезвых водителей, а также 1068 человек, севших за руль без права управление транспортным средством.[/info_b]

Там также напомнили о наказании, которое грозит нарушителям:

за нетрезвое вождение до 0,8 промилле - штраф 100 базовых величин (сегодня это 4 тыс. рублей) и лишение прав на 3 года,

в случае, если в организме водителя выявят более 0,8 промилле алкоголя – штраф до 200 базовых величин (до 8 тыс. рублей) и лишение прав на 5 лет (причём такое же наказание ждёт водителя, совершившего ДТП, если он выпьет до прохождения медосвидетельствования),

(до 8 тыс. рублей) и лишение прав на 5 лет (причём такое же наказание ждёт водителя, совершившего ДТП, если он выпьет до прохождения медосвидетельствования), за повторное управление в состоянии опьянения в течение года наступает уголовная ответственность , в том числе с конфискацией транспортного средства.

В свою очередь в Витебском области рейдовые группы милиции и ГАИ направили на проверку сельскохозяйственных организаций на период посевной. Их главная цель - контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей, физического состояния работников и недопущение преступлений, в том числе, нарушений ПДД.

Так, инспекторы в составе рейдовых групп проверяют физическое состояние водителей сельхозтехники, а также техническое состояние сельхозтранспорта (исправность тормозных систем, осветительных приборов, наличие действующего техосмотра, а также средств пожаротушения и медицинской аптечки у водителя). При этом такие проверки в регионе организовали в трёхсменном режим е.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на выходные Госавтоинспекция УВД Минского облисполкома запланировала “массированную отработку автодорог”, а на Витебщине инспекторы ГАИ пообещали усиленно контролировать велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов на СПМ до 16 апреля.

ГАИ Беларуси пообещала провести «массированную отработку автодорог» в двух областях. Кому приготовиться?