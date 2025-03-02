В ГАИ Беларуси показали, как пристёгивать детей от 4 до 6 лет. Вот на что посоветовали обратить внимание при выборе автокресла

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Опубликовано: 02.03.2025 13:27 , Обновлено: 02.03.2025

Госавтоинспекция Беларуси в своём официальном TikTok-аккаунте продемонстрировала, как правильно пристёгивать детей в возрасте от 4 до 6 лет при перевозке в авто, чтобы это было максимально безопасно для малышей.

Представители ГАИ подчеркнули, что в этом возрасте безопасность детей приобретает особую важность, поскольку “дети активно растут и развиваются”. Производители автомобильных кресел относят детей после 4 лет ко второй возрастной группе - именно эту цифру следует искать на маркировке автокресла родителям детей этого возраста. При этом должны соблюдаться два важных условия:

вес ребёнка должен составлять не менее 15 кг,

рост ребёнка - от 100 см.

[info_b]В европейском регионе повсеместно используются универсальная классификация детских автокресел, закреплённая в техническом регламенте 44 Европейской экономической комиссии ООН. В соответствии с ним производители маркируют детские автокресла следующим образом:

группа 0, 0+ – автокресла для младенцев от рождения до 13 кг (0+) или 10 кг (0) (приблизительно до 15 месяцев или 6-9 месяцев),

группа 1 – для детей весом от 9 кг до 18 кг (примерно от 9 месяцев до 4 лет),

группа 2 – для детей весом от 15 кг (примерно от 4 лет),

группа 3 – подушки-бустеры для детей весом 22 кг (примерно от 6 лет) и старше и ростом более 125 см.[/info_b]

Нередко родители выбирают универсальный вариант - он обходится, как правило, дешевле. В этом случае при достижении ребёнком указанных параметров по весу и росту нужно просто снять специально установленные на кресле пятиточечные ремни безопасности и начать пристёгивать ребёнка стандартным ремнём безопасности автомобиля.

“В этом случае ремень удерживает и детское кресло и самого ребёнка”, - заявили инспекторы, порекомендовав также использовать систему isofix для дополнительной надёжности.

Как пояснила специалист, детское автокресло для ребёнка в этом возрасте служит как направляющее для ремня безопасности, чтобы в случае аварии ремень плотно и надёжно удержал ребёнка.

[info_b]Крайне важно, чтобы диагональная часть ремня проходила строго через плечо ребёнка, не давя ему на шею, а горизонтальная - по бёдрам, не давя на живот, чтобы избежать травм при резком торможении авто в случае аварийной ситуации. Для дополнительного комфорта ребёнка можно также использовать специальные накладки на ремни. Кроме того, подголовник кресла не должен упираться в плечи ребёнка.[/info_b]

Напомним, за не пристёгнутый ремень как у самого водителя, так и у его пассажиров белорусские автомобилисты могут получить штраф по статье 18.11 КоАП - до 1 базовой величины (то есть до 42 рублей сегодня). При повторном нарушении максимальная сумма штрафа возрастает до 5 базовых, то есть до 210 рублей .

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