ГАИ начала отработку двух трасс на Минщине, где произошли летальные ДТП

Опубликовано: 27.02.2025 09:57 , Обновлено: 27.02.2025

Госавтоинспекция в четверг, 27 февраля, начала усиленную отработку двух трасс в Минской области, где в прошлом месяце произошли в общей сложности шесть серьёзных ДТП, в которых погибли три человека. При этом внимание инспекторы пообещали уделять как водителям, так и пешеходам.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, в течение двух дней - 27 и 28 февраля 2025 года - наряды ДПС будут активно патрулировать следующие две трассы:

Р-28 “Минск-Молодечно-Нарочь”,

Р-55 “Бобруйск-Глуск-Любань-Гулевичи”.

Именно там в январе 2025 года произошли аварии со смертельным исходом: 4 ДТП на трассе Р-28 (один погибший и трое с серьёзными телесными повреждениями), 2 ДТП на трассе Р-55 (два погибших).

Инспекторы пообещали в ближайшие два дня принять “дополнительные меры, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма”, обращая внимание на следующие грубые нарушения, которые по статистике чаще всего приводят к авариям с тяжкими последствиями:

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,

вождение без прав,

нарушения правил перевозки пассажиров (в свою очередь – детей),

нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов и иных участников дорожного движения.

“Несение службы нарядами дорожно-патрульной службы будет сконцентрировано в местах, характеризующихся наибольшей вероятностью совершения правонарушений и дорожных автоаварий”, - предупредили в ГАИ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в эти дни усиленную отработку инспекторы ГАИ также проводят на одной из трасс в Гомельской области. Там также решили следить не только за водителями, но и за теми уязвимыми участниками дорожного движения, которые пренебрегают ПДД и находятся на дороге в состоянии опьянения, а также не используют фликеры в тёмное время суток.

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