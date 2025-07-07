В ГАИ "обязали" белорусских водителей следить за соседними полосами

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Опубликовано: 07.07.2025 16:17 , Обновлено: 09.07.2025

Столичная Госавтоинспекция призвала белорусских водителей обращать внимание не только на транспортные средства, идущие непосредственно перед ними, но и постоянно следить за тем, что происходит на соседних полосах проезжей части. Инспекторы напомнили водителям об одном пункте Правил дорожного движения (ПДД), нарушение которого может стоить жизни пешеходу.

Речь о правилах пересечения нерегулируемых пешеходных переходов и велосипедных переездов. Приближаясь к ним, инспекторы рекомендуют водителям усилить внимание, ведь именно они должны предоставить преимущество пешеходу на “зебре” или уступить дорогу велосипедисту.

Однако порой случается так, что идущего пешехода скрывает авто в соседней полосе. Поэтому если вы видите, что впереди машина слева или справа притормозила при подъезде к “зебре”, так же стоит поступить и вам.

В пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили, что эта обязанность прописана в действующих белорусских ПДД (это пункт 117 правил).

“Если перед нерегулируемыми пешеходным переходом или велосипедным переездом остановилось, стоит, замедлило движение или движется с меньшей скоростью транспортное средство, водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов или велосипедистов предоставить им преимущество и уступить дорогу”, - напомнили в ГАИ, добавив, что невнимательность водителя в подобной ситуации “может стоить пешеходу жизни”.

Кстати, нередко нарушителей этого правила вычисляют по камерам, в том числе, по записям видеорегистраторов тех самых авто, которые, в свою очередь, остановились вовремя, но примеру которых “соседи” по полосе не последовали.

В официальном аккаунте белорусской ГАИ не раз делились подобными случаями.