В центре Минске установили "уникальную комбинированную" часть моста

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Опубликовано: 18.09.2025 11:50 , Обновлено: 18.09.2025

В самом центре Минска установили наконец уникальную стальную 162-метровую надвижку - пролет ремонтируемого моста от улицы Московской до проспекта Независимости, общая протяженность которого 280 метров.

Напомним, что один из самых важных путепроводов Минска закрыт на ремонт с февраля 2025 года закрыт. По планам, ограничения движения в центре Минска установлены на время капитального ремонта с модернизацией путепровода с 00:00 10 февраля до 00:00 1 декабря 2025 года.

“И вот стальная надвижка длиной 162 метра (уникальное комбинированное железобетонное пролетное строение – инновационная разработка «БелдорНИИ»), двигаясь со скоростью 1,1 метра в час по проложенным рельсам в сторону улицы Толстого, финишировала”, - сообщили в журнале “Транспортный вестник”.

















Ранее Telegraf.news писал, что утро понедельника 10 февраля 2025 года ознаменовалось для минчан новыми транспортными трудностями. Закрытие на длительный ремонт путепровода, соединяющего улицу Московскую с проспектом Независимости (через железнодорожные пути станции Минск-Пассажирский), привело к семибалльным пробкам в столице.

В центре Минска после закрытия моста появились пробки. Как объезжать с утра?