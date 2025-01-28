На видео попало, как каршеринг устроил массовое ДТП в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2025 07:54 , Обновлено: 28.01.2025

Столичная Госавтоинспекция обнародовала видео массовой аварии, которая произошла вечером 27 января на одном из перекрёстков в Минске. Там столкнулись сразу пять легковых иномарок. Узнали, что инспекторы посчитали главной причиной массового ДТП.

По данным управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась около 18:30 на пересечении улиц Лили Каростояновой и Орловской. На кадрах видео с камер наружного наблюдения, которым поделились инспекторы, видно, как несколько авто притормаживают после проезда перекрёстка (угол обоза камеры не позволяет понять причину, по которой водителям пришлось это делать).

В какой-то момент с перекрёстка выехал автомобиль каршеринга, водитель которого не притормозил вовремя и на достаточно большой скорости врезался в идущие впереди машины. Именно несоблюдение безопасной дистанции в ГАИ назвали в числе основных причин аварии.

В результате, по данным ГАИ, пострадали пять легковушек - Renault, Peugeot и три авто марки Volkswagen.













По данным ГАИ, участники аварии от госпитализации после осмотра врачами скорой помощи отказались.

В связи с данной аварией в ГАИ напомнили водителям о необходимости соблюдать такую дистанцию до идущего впереди транспортного средства, которая “позволила бы избежать столкновения”, если тот внезапно экстренно затормозит или остановится. Кроме того, инспекторы призвали водителей на дороге учитывать скорость движения транспортного потока и интенсивность его движения.