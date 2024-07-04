В "Белтехосмотре" рассказали, как получить электронный паспорт на авто, и сколько это стоит
С 17 июня в Беларуси изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В ГАИ рассказали, кому нужно оформить электронный паспорт на автомобиль, а в "Белтехосмотре" объяснили, как это сделать, и сколько в итоге придётся заплатить.
Напомним, в первую очередь нововведения коснулись транспортных средств, которые привезли в Республику из-за рубежа, а также тех, что выпустили в Беларуси или странах ЕАЭС. Для постановки на учёт теперь обязательно нужен электронный паспорт и документы, которые смогут подтвердить законность приобретения того или иного автомобиля.
[info_b]ПТС — это электронный документ, который оформляется и хранится в специальной автоматизированной системе. В нём содержится вся информация о транспортном средстве: его технические данные, сведения о ДТП и прохождении техосмотра, ремонте и др. Паспорт необходим для регистрации транспортного средства в ГАИ.[/info_b]
По словам инспекторов ГАИ, новые правила [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=4_v_HUNgqRc” target=“_blank” rel=“noopener”] призваны [/link] упростить процедуру постановки авто на госучёт. Другими словами, стопку бумаг, которые ранее необходимо было предоставлять автовладельцам, заменил электронный ПТС.
Как оформить электронный паспорт?
В “Белтехосмотре” рассказали, что для этого нужно предоставить работнику организации заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и документ об оплате.
“ЭПТС оформляется на основании сведений, содержащихся в регистрационных документах, заявлении, а также результатов осмотра транспортного средства, в ходе которого проводится его идентификация и фотографирование, в том числе маркировок, нанесённых на таблички изготовителем”, — отметили в “Белтехосмотре”.
К слову, оплатить услугу можно в ЕРИП по специальному коду: для юридического лица — 5276011, для физлица — 5276001. Стоимость на сегодняшний день составляет 80 рублей 40 копеек с НДС.
Предоставить автомобиль, договор и необходимые документы можно одному из следующих адресов:
- технический центр в Бресте (Брест, улица 2-я Заводская, 4А-2);
- технический центр в Витебске (Витебск, улица 6-я Суражская, 9А);
- Отдел по административным процедурам в Гомельской области (Гомель, улица Тельмана, 24);
- технический центр в Гродно (Гродно, проспект Космонавтов, 60К);
- технический центр в Могилёве (Могилев улца Кулибина, 31);
- УОГТО УП «Белтехосмотр» (Минск. ул. Социалистическая 26/13).
Ранее Telegraf.news писал, что, согласно постановлению ЕС, 6 июля 2024 года вступило в силу требование, которое запрещает регистрацию новых автомобилей, если они не оборудованы регистраторами данных об авариях EDR (Event Data Recorder). Это устройство, функционал которого аналогичен авиационному «чёрному ящику».
В ЕС обязали все автомобили оснащать регистраторами, которые следят за водителем и пассажирами. А что в Беларуси?