В "Белтехосмотре" рассказали, как получить электронный паспорт на авто, и сколько это стоит

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Опубликовано: 04.07.2024 08:29 , Обновлено: 04.07.2024

С 17 июня в Беларуси изменили порядок регистрации и постановки транспорта на государственный учёт. В ГАИ рассказали, кому нужно оформить электронный паспорт на автомобиль, а в "Белтехосмотре" объяснили, как это сделать, и сколько в итоге придётся заплатить.

Напомним, в первую очередь нововведения коснулись транспортных средств, которые привезли в Республику из-за рубежа, а также тех, что выпустили в Беларуси или странах ЕАЭС. Для постановки на учёт теперь обязательно нужен электронный паспорт и документы, которые смогут подтвердить законность приобретения того или иного автомобиля.

[info_b]ПТС — это электронный документ, который оформляется и хранится в специальной автоматизированной системе. В нём содержится вся информация о транспортном средстве: его технические данные, сведения о ДТП и прохождении техосмотра, ремонте и др. Паспорт необходим для регистрации транспортного средства в ГАИ.[/info_b]

По словам инспекторов ГАИ, новые правила [link href=“https://www.youtube.com/watch?v=4_v_HUNgqRc” target=“_blank” rel=“noopener”] призваны [/link] упростить процедуру постановки авто на госучёт. Другими словами, стопку бумаг, которые ранее необходимо было предоставлять автовладельцам, заменил электронный ПТС.

Как оформить электронный паспорт?

В “Белтехосмотре” рассказали, что для этого нужно предоставить работнику организации заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и документ об оплате.

“ЭПТС оформляется на основании сведений, содержащихся в регистрационных документах, заявлении, а также результатов осмотра транспортного средства, в ходе которого проводится его идентификация и фотографирование, в том числе маркировок, нанесённых на таблички изготовителем”, — отметили в “Белтехосмотре”.

К слову, оплатить услугу можно в ЕРИП по специальному коду: для юридического лица — 5276011, для физлица — 5276001. Стоимость на сегодняшний день составляет 80 рублей 40 копеек с НДС.

Предоставить автомобиль, договор и необходимые документы можно одному из следующих адресов:

технический центр в Бресте (Брест, улица 2-я Заводская, 4А-2);

технический центр в Витебске (Витебск, улица 6-я Суражская, 9А);

Отдел по административным процедурам в Гомельской области (Гомель, улица Тельмана, 24);

технический центр в Гродно (Гродно, проспект Космонавтов, 60К);

технический центр в Могилёве (Могилев улца Кулибина, 31);

УОГТО УП «Белтехосмотр» (Минск. ул. Социалистическая 26/13).

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно постановлению ЕС, 6 июля 2024 года вступило в силу требование, которое запрещает регистрацию новых автомобилей, если они не оборудованы регистраторами данных об авариях EDR (Event Data Recorder). Это устройство, функционал которого аналогичен авиационному «чёрному ящику».

В ЕС обязали все автомобили оснащать регистраторами, которые следят за водителем и пассажирами. А что в Беларуси?