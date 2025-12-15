В белорусских облцентрах открыли прямые рейсы в Варшаву

Опубликовано: 15.12.2025 21:47 , Обновлено: 15.12.2025

Сразу в нескольких белорусских городах, кроме Минска, объявили об открытии прямых рейсов я которые скажут из со столицей Польши - Варшавой. Пока речь идёт об автобусных маршрутах.

Расписание, как, впрочем, и цены на маршруты, продажа билетов на которые уже открыта, варьируются в зависимости от города отправления.

Самый частый график будет на маршруте Гомель — Мозырь — Варшава. Автобусы из Гомеля будут отправляться 18, 19, 21 и 22 декабря, обратные рейсы из Варшавы – 19, 20, 22 и 23 декабря. А стоимость билета в одну сторону составит 140 белорусских рублей.

Также перевозчик планирует рейс Гродно — Варшава с транзитом через Брест. Выезды из Гродно запланированы на 17, 19, 21, 23 и 27 декабря в 12:30, из Варшавы – 18, 20, 22, 24 и 28 декабря в 11:30. Цена поездки меньше - 130 рублей.

Кроме того, с 19 декабря начнет курсировать прямой автобус между Витебском и Варшавой, однако билет обойдется дороже – 190 рублей.

Запуск новых рейсов совпал с решением Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси обязать некоторых перевозчиков изменить пункты пересечения границы с Польшей. Часть рейсов теперь будет проходить через пункт пропуска «Берестовица» вместо до недавнего времени единственного брестского перехода.

Как сообщила 10 декабря пресс-служба Транспортной инспекции Минтранса, это решение связано с открытием польскими властями во второй половине ноября двух дополнительных погранпунктов. В ведомстве уточнили, что изменение маршрутов направлено на «перераспределение транспортных пассажирских потоков».

Конечно же новые автобусные рейсы рассчитаны на давнюю белорусскую традицию прокатиться и отдохнуть перед Рождеством и Новым годом в соседние страны. К сожалению, украинское направление для белорусов закрыто. Но ещё остаются Польша и Литва.

Кстати, ранее стало известно, что в Польше ведутся переговоры о запуске скоростного поезда в белорусский Брест. Такую информацию озвучил одному из польских изданий мэр приграничной польской гмины Тересполь Кшиштоф Иванюк.

В Польше раскрыли планы по запуску скоростного поезда в Брест. Но не всё гладко