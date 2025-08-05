В «Белоруснефти» назвали регион, в котором планируют открыть больше всего электрозаправок до конца года
Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик рассказал, что до конца года «Белоруснефть» запланировала установить более 200 электрозаправок по всей стране. Значительная их часть, по его словам, будет размещена в регионах с наименьшим охватом, при этом особый акцент он сделал на Могилёвской области.
По словам Котика, сейчас в этом регионе зарегистрировано 1634 электрокара. Лидируют же, по его статистике, по количеству станций и электромобилей Минск и Минская область.
Так, на 1 июля 2025 года в Беларуси зарегистрировано 33 930 электромобилей. В «Белоруснефти» посчитали «реалистичной целью» достижение показателя в 300 тысяч электрокаров к 2030 году.
Также спикер затронул вопрос тарифов на зарядку. Котик заявил, что сейчас заправка машины с ДВС на каждый километр обходится на 70% дороже, чем зарядка электромобиля на быстрой станции «Маланка».
Однако представитель «Белоруснефти» предупредил, что стимулирование рынка за счёт низких тарифов « не будет бесконечным ». Он связал это с ростом цен на электроэнергию и выходом цен на электрокары на один уровень с обычными авто.
Напомним, ранее оператор сети Malanka повысил тарифы на зарядку, что вызвало обсуждения среди владельцев электромобилей. Некоторые из них обращались с жалобами в МАРТ. В ведомстве после «разбирательства» разъяснили, что нарушений в повышении стоимости услуг нет.
Белорусы пожаловались на повышение тарифов «Маланкі». В МАРТ ответили