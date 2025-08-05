В «Белоруснефти» назвали регион, в котором планируют открыть больше всего электрозаправок до конца года

Опубликовано: 05.08.2025 14:28 , Обновлено: 05.08.2025

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик рассказал, что до конца года «Белоруснефть» запланировала установить более 200 электрозаправок по всей стране. Значительная их часть, по его словам, будет размещена в регионах с наименьшим охватом, при этом особый акцент он сделал на Могилёвской области.

По словам Котика, сейчас в этом регионе зарегистрировано 1634 электрокара. Лидируют же, по его статистике, по количеству станций и электромобилей Минск и Минская область.

Так, на 1 июля 2025 года в Беларуси зарегистрировано 33 930 электромобилей. В «Белоруснефти» посчитали «реалистичной целью» достижение показателя в 300 тысяч электрокаров к 2030 году.

Также спикер затронул вопрос тарифов на зарядку. Котик заявил, что сейчас заправка машины с ДВС на каждый километр обходится на 70% дороже, чем зарядка электромобиля на быстрой станции «Маланка».

Однако представитель «Белоруснефти» предупредил, что стимулирование рынка за счёт низких тарифов « не будет бесконечным ». Он связал это с ростом цен на электроэнергию и выходом цен на электрокары на один уровень с обычными авто.

Напомним, ранее оператор сети Malanka повысил тарифы на зарядку, что вызвало обсуждения среди владельцев электромобилей. Некоторые из них обращались с жалобами в МАРТ. В ведомстве после «разбирательства» разъяснили, что нарушений в повышении стоимости услуг нет.

Белорусы пожаловались на повышение тарифов «Маланкі». В МАРТ ответили