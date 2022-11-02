В «Белнефтехиме» рассказали, сколько стоит новое зимнее дизельное топливо

Опубликовано: 02.11.2022 12:01 , Обновлено: 02.11.2022

«Белнефтехим» обещал, что на белорусских заправках с 1 ноября появится новый, улучшенный вид зимнего дизельного топлива — ДТ-З-К5 класса 0. Мы узнали, сколько оно стоит.

Цены концерн установил еще с 14 октября 2022 года. Согласно данным «Белнефтехима», на АЗС должны продавать:

ДТ-З-К5, класс 0 — за 2,46 BYN за литр.

ДТ-З-К5, класс 0, ЕСО — за 3,58 BYN за литр.

Отметим, что стоимость улучшенного топлива такая же, как и у дизельного топлива ДТ-Л-К5 (сорта С и F) и летнего топлива ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО соответственно.

На сайте «Белоруснефти» на 2 ноября указаны такие же цены.

Напомним, что улучшенный вид зимнего дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 0 с ультранизким содержанием серы заменит ДТ-З-К5, сорт F. Последний станет межсезонным.

Как рассказывали в «Белнефтехиме», температура помутнения нового зимнего топлива составляет не выше минус 10 °С, предельная температура фильтруемости – минус 20 °С и ниже.

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«Белнефтехим» пообещал продавать улучшенное дизельное топливо. Когда?