В «Белнефтехиме» озвучили новые цены на бензин с 9 мая
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Белорусский госконцерн «Белнефтехиме» объявил об очередном снижении стоимости автомобильного топлива. Цены на белорусских АЗС поменяют в следующий вторник, 9 мая.
Новые цены, озвученные в «Белнефтехиме», следующие:
- АИ-92-К5-Евро – 2,26 рубля,
- АИ-95-К5-Евро – 2,36 рубля,
- АИ-98-К5-Евро – 2,58 рубля,
- дизельное топливо – 2,36 рубля.
Отметим, что это уже десятое снижение цен на топливо с начала 2023 года, и всякий раз цена снижается на 1 копейку за литр.
Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему это происходит. По его словам, всё дело в «политике ценовой балансировки» между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.