В «Белнефтехиме» озвучили новые цены на бензин с 9 мая

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Опубликовано: 06.05.2023 06:46 , Обновлено: 06.05.2023

Белорусский госконцерн «Белнефтехиме» объявил об очередном снижении стоимости автомобильного топлива. Цены на белорусских АЗС поменяют в следующий вторник, 9 мая.

Новые цены, озвученные в «Белнефтехиме», следующие:

АИ-92-К5-Евро – 2,26 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 2,36 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,58 рубля,

дизельное топливо – 2,36 рубля.

Отметим, что это уже десятое снижение цен на топливо с начала 2023 года, и всякий раз цена снижается на 1 копейку за литр.

Ранее посол Беларуси в России Дмитрий Крутой объяснил, почему это происходит. По его словам, всё дело в «политике ценовой балансировки» между белорусским и российским рынком, о которой договорились два государства.

Крутой объяснил, почему в Беларуси дешевеет бензин