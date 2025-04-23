В Бельгии водителя оштрафовали за скорость 696 км/ч. На чём ехал?

Опубликовано: 23.04.2025 18:42 , Обновлено: 23.04.2025

В Бельгии произошёл довольно абсурдный случай штрафа за превышение скорости. Водитель получил по почте требование уплатить почти 6 600 евро за то, что он якобы ехал на своём Opel Astra со сверхзвуковой скоростью 696 км/ч.

Бельгийский водитель, распечатав пришедшее по почте «письмо счастья», не поверил своим глазам, рассказал немецкий журнал Chip. В документе чёрным по белому было написано, что его автомобиль Opel Astra зафиксирован фоторадаром на скорости 696 км/ч. За такое «невероятное» превышение ему выписали штраф в размере 6 597 евро. Это почти 23 000 рублей по текущему курсу НБРБ.

Понимая, что его «опель» физически не способен развить и половину такой скорости, водитель обратился за разъяснениями в полицию.

Как и следовало ожидать, оказалось, что всему виной — технический сбой. Полиция подтвердила, что произошла ошибка калибровки измерительного устройства. В момент проезда Opel Astra радар «сошёл с ума» и показал фантастические 696 км/ч.

Реальная же скорость автомобиля, как выяснилось, была около 60 км/ч.

В итоге штраф в почти 6 600 евро аннулировали. Водителю пришлось заплатить лишь чуть более 50 евро — стандартный штраф в Бельгии за превышение скорости до 10 км/ч сверх разрешённой на том участке.

А что было бы в Беларуси?

Конечно, разогнать Opel Astra до 696 км/ч невозможно. Но чисто гипотетически, если бы кто-то действительно был пойман за такое превышение скорости в Беларуси, последствия были бы не столь финансово разорительными, как первоначальный бельгийский штраф.

Согласно ч. 4 статьи 18.12 КоАП РБ, превышение скорости более чем на 40 км/ч влечёт штраф в размере от 8 до 12 базовых величин (на сегодня это от 336 до 504 рублей).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как белорусы разогнались в Польше до 170 км/ч, но это было ещё полбеды.

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