В Беларуси запустили карту со всеми свободными электрозаправками

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Опубликовано: 12.08.2025 17:06 , Обновлено: 12.08.2025

Задача найти свободную зарядку для владельцев электромобилей может стать проще. Заработал Belcharge — бесплатный сервис, который объединил на одной карте станции всех крупных операторов. Платформу создала одна из сетей зарядных станций.

Раньше для поиска свободной станции нужно было проверять приложения разных операторов. Новый сервис собрал информацию с платформ BatteryFly, Malanka, Evika и Charge&go и показал их на общей карте.

Скриншот: belcharge.by

Как сообщил портал abw.by, при нажатии на значок станции можно увидеть:

сколько мест свободно , а сколько занято ;

, а сколько ; какие типы коннекторов доступны (например, CCS, CHAdeMO);

доступны (например, CCS, CHAdeMO); действующие тарифы , которые могут меняться в зависимости от времени суток.

Для дальних поездок в сервис встроена опция построения маршрута. Она сама планирует остановки для зарядки с учётом возможностей конкретного электромобиля. Также на карте можно отфильтровать станции по нужным разъёмам или показать только свободные в данный момент и забронировать их.

Скриншот: belcharge.by

Сейчас сервис доступен в формате веб-сайта. Создатели пообещали, что он будет развиваться, и к нему присоединятся другие сети зарядных станций.

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