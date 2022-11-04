В Беларуси выросли продажи новых машин — БАА. На сколько?

Опубликовано: 04.11.2022 09:59 , Обновлено: 04.11.2022

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в октябре по сравнению с сентябрем показал прирост, но небольшой. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Во втором осеннем месяце белорусы купили 452 легковых автомобиля, что на 78 машин больше, чем в сентябре. Однако это 86% меньше по сравнению с октябрем 2021 года.

Как объяснили в БАА, продажи выросли за счет наращивания объемов продаж маркой Geely. Общая доля китайский машин увеличилась до 62%. Остальные марки продаются все реже.

«Те бренды, которые ещё производят продажи, сократили свои объёмы в среднем на 95% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 10 месяцев 2022 г. на рынке лидером остается марка LADA – с результатом 3 631 автомобилей», — отметили в ассоциации.

Напомним, что до этого продажи новых машин на белорусском рынке сильно падали. Например, по данным БАА, в сентябре он обвалился в 10 раз. В стране продали всего лишь 374 автомобиля. А это на 90,4% меньше, чем в сентябре 2021 года.

Рынок новых авто в Беларуси обвалился за год на 90,4% — БАА

Почти такая же ситуация наблюдалась и в августе. Тогда рынок сократился на 83,9% по сравнению с годом ранее.

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