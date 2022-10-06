Рынок новых авто в Беларуси обвалился за год на 90,4% — БАА

📊 Анализ

Опубликовано: 06.10.2022 11:12 , Обновлено: 06.10.2022

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года обвалился в 10 раз. Об этом заявили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

По словам экспертов, в сентябре 2022 года в Беларуси продали всего лишь 374 автомобиля. А это на 90,4% меньше, чем в сентябре 2021 года.

«Тенденция последних месяцев не изменилась — с начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA – с результатом 3 573 автомобилей», — сообщили в ассоциации.

Там отметили, что в прошлом году дефицит авто «уже ощущался довольно остро». Но и тогда любая популярная марка, например Volkswagen, Kia или Geely, могла продавать до 400 автомобилей в месяц. А в 2019 году — вообще до 700.

При этом в БАА подчеркнули, что сейчас действуют санкции, к тому же, многие бренды постепенно уходят с рынка. Поэтому, огромная доля продаж новых авто принадлежит тем, что поставляют по принципу так называемого «параллельного импорта».

«Это те поставки, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше», — считают специалисты.

Кроме того, внимание в ассоциации обратили и на рост числа посредников, которые предлагают привезти автомобиль (и с пробегом, и новый (почти новый)) под заказ. На дорогах появились китайские машины, которые официальные диллеры раньше не продавали.

«Также возросло количество электромобилей, которые пока что отсутствуют в каналах официальных поставок в принципе (кроме Geely, стартовавшей продажи Geometry C, но пока не вышедшей на запланированный объем производства)», — добавили аналитики.

Там спрогнозировали, что продажи на белорусском автомобильном рынке РБ в первом полугодии 2022 года и во втором полугодии 2022 года «будут различаться в разы». По словам экспертов, « сложилась уникальная ситуация»: структура рынка по маркам зависит не столько от спроса, сколько от наличия и предложения.

Напомним, ранее в Белорусской автомобильной ассоциации сообщили, что в августе рынок сократился на 83,9% по сравнению с годом ранее.

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