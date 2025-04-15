Что с законопроектом, который заставит велосипедистов спешиваться на переходах? МВД Беларуси раскрыло подробности

Опубликовано: 15.04.2025 15:05 , Обновлено: 15.04.2025

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило, что продолжает работу над изменениями в Правила дорожного движения, одно из которых коснётся нашумевшего вопроса о необходимости спешивания для велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности при пересечении проезжей части. Как заявили в ведомстве, проект находится «на стадии окончательного согласования».

В ГУ ГАИ МВД объяснили инициативу необходимостью «устранения конфликтов» в передвижении и создания «безопасных условий для всех участников дорожного движения».

При этом милиция привела данные по ДТП за первый квартал 2025 года. Зарегистрировано 5 происшествий с участием лиц на СПМ, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы. В ведомстве отметили, что, хотя процент таких ДТП в общем объёме «невелик», работа над изменениями ПДД всё равно ведётся.

Начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков в видеокомментарии заявил, что проблема безопасного участия СПМ и велосипедистов в движении «становится актуальной с потеплением» и отметил широкое распространение этих видов транспорта.

ГАИ также напомнила действующие нормы и рекомендации:

Двигаться на СПМ и велосипедах нужно по велодорожке , а при её отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий другим. Скорость СПМ не должна превышать 25 км/ч . Правило : один самокат — один человек. Пользоваться электросамокатами запрещено детям до 14 лет . Рекомендация: при пересечении проезжей части — спешиваться (пока что это не обязанность).

Стоит вспомнить, что именно вопрос спешивания вызвал наиболее бурную реакцию во время общественного обсуждения проекта изменений в ПДД на Правовом форуме Беларуси осенью прошлого года.

Тогда около 57% высказавшихся участников отвергли введение обязательного спешивания, в то время как «за» выступили примерно 43%.

При этом отмечалось, что против обязательного спешивания выступали, в большинстве своём, сами велосипедисты и пользователи СПМ. В качестве альтернативы некоторые предлагали сохранить возможность пересекать проезжую часть не спешиваясь, но уступая дорогу транспортным средствам.

Практически одновременно с заявлением пресс-службы в одном из телеграм-каналов, предположительно близком к МВД, появился пост, критикующий, в частности, «женщину-водителя», выложившую свою «статистику» ДТП в TikTok.

Канал упрекнул критиков предлагаемых (и действующих) норм в использовании недостоверных источников и «ловле хайпа», заверив, что МВД работает над «оптимальным вариантом» изменений, который «учёл бы интересы и водителей, и велосипедистов».

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