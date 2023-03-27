В Беларуси снова снизили цены на автомобильное топливо

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Опубликовано: 27.03.2023 18:22 , Обновлено: 27.03.2023

С 28 марта 2023 года розничные цены на всех заправках в Беларуси будут обязаны снизить стоимость литра автомобильного топлива на целую копейку.

Таким образом новые цены станут такими:

АИ-92-К5-Евро – 2,32 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,42 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,64 руб.,

дизельное топливо – 2,42 руб.

Это четвертое снижение цен на заправках Беларуси в этом году. И пока речь идёт о понижении цен на 1,5-2%. Эксперты считают, что дело в общей по стране инфляции, вернее борьбе с ней, обьявленной властями.

Кстати, несмотря на снижение цены бензина и дизеля в долларах и даже в рублях, топливо в Беларуси не самое доступное по сравнению с соседями. В январе, по данным РИА «Новости», Беларусь находилась лишь на 28-м месте среди 31 страны в европейском регионе. Подробнее читайте тут:

В Беларуси снизили цену бензина и дизтоплива с 21 марта. Что будет дальше?