В Беларуси снизили цену бензина и дизтоплива с 21 марта. Что будет дальше?
Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 21 марта цены на автомобильное топливо на заправках страны снова упадут на одну копейку.
Теперь цены будут такие:
- АИ-92-К5-Евро – 2,33 руб,
- АИ-95-К5-Евро – 2,43 руб,
- АИ-98-К5-Евро – 2,65 руб,
- Дизельное топливо – 2,43 руб.
Что будет дальше?
В концерне не объяснили, почему топливо упало в цене. Однако эксперты считают, что дело в общей по стране инфляции, вернее борьбе с ней, обьявленной властями.
В 2022 году стоимость литра топлива приблизилась к 1 доллару. Именно такую цену называли комфортной для белорусских НПЗ. В этой году из-за роста курса доллара, литр автотоплива уже стал стоить примерно 85 центов. Скорее всего, топливо ещё упадет в цене до начала посевной. А вот сокращать тарифы на топливо дальше властям страны, скорее всего, резону не будет. Поэтому надеяться на литр по 2 рубля, белорусам особо не стоит.
Доступность топлива
Кстати, несмотря на снижение цены бензина и дизеля в долларах и даже в рублях, топливо в Беларуси не самое доступное по сравнению с соседями.
В январе, по данным РИА “Новости”, Беларусь находилась лишь на 28-м месте среди 31 страны в европецчком регионе.
Беларусь заняла 28 место из 31-го возможного в европейском регионе. И если жители Люксембурга могли купить 2,5 тысяч литров бензина на среднюю зарплату (1 место), то белорусы - лишь примерно 583 литра.
- Жители Казахстана оказались на 14-м месте (1190 л),
- Россия — на 17 месте (1059 л),
- Литва — на 22 месте (664 л),
- Польша — на 26 месте (616 л).