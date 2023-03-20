В Беларуси снизили цену бензина и дизтоплива с 21 марта. Что будет дальше?

Опубликовано: 20.03.2023 19:55 , Обновлено: 20.03.2023

Государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что с 21 марта цены на автомобильное топливо на заправках страны снова упадут на одну копейку.

Теперь цены будут такие:

АИ-92-К5-Евро – 2,33 руб,

АИ-95-К5-Евро – 2,43 руб,

АИ-98-К5-Евро – 2,65 руб,

Дизельное топливо – 2,43 руб.

Что будет дальше?

В концерне не объяснили, почему топливо упало в цене. Однако эксперты считают, что дело в общей по стране инфляции, вернее борьбе с ней, обьявленной властями.

В 2022 году стоимость литра топлива приблизилась к 1 доллару. Именно такую цену называли комфортной для белорусских НПЗ. В этой году из-за роста курса доллара, литр автотоплива уже стал стоить примерно 85 центов. Скорее всего, топливо ещё упадет в цене до начала посевной. А вот сокращать тарифы на топливо дальше властям страны, скорее всего, резону не будет. Поэтому надеяться на литр по 2 рубля, белорусам особо не стоит.

Доступность топлива

Кстати, несмотря на снижение цены бензина и дизеля в долларах и даже в рублях, топливо в Беларуси не самое доступное по сравнению с соседями.

В январе, по данным РИА “Новости”, Беларусь находилась лишь на 28-м месте среди 31 страны в европецчком регионе.

Беларусь заняла 28 место из 31-го возможного в европейском регионе. И если жители Люксембурга могли купить 2,5 тысяч литров бензина на среднюю зарплату (1 место), то белорусы - лишь примерно 583 литра.