В Беларуси снизили минимальный срок для автостраховки. Но есть нюанс

Опубликовано: 16.04.2025 10:22 , Обновлено: 16.04.2025

В Беларуси с 23 апреля 2025 года начнут действовать единые с Россией полисы автострахования. Это предусмотрено указом президента Беларуси №108 «О страховании» от 18 марта 2025 года. Этим же документом в Беларуси понизили минимальный срок автострахования - с 15 до 5 дней. Однако, как оказалось - только для одного вида страховки.

О снижении минимального срока автострахования в Беларуси до пяти дней накануне заявил заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту Сергей Сивец, сообщило российское агентство Sputnik.

Сивец объяснил это решение необходимостью создания “комфортных условий для краткосрочных, деловых и туристических поездок”, условно - чтобы у россиян была возможность съездить в соседнюю страну на выходные и праздники и при этом не было необходимости оформлять страховку на две недели, переплачивая за это. Такие краткосрочные страховки уже действуют в соседней России.

Таким образом, минимальные сроки автостраховки снизили именно для владельцев авто, зарегистрированных в соседней стране, а вот минимальные сроки по договорам внутреннего страхования для белорусских транспортных средств, судя по тексту документа, остались прежними - от 15 дней. Минимальные сроки для союзной автостраховки, которую также ввели новым указом, также составляют 15 дней.

[info_b]Ознакомиться с размерами страховых взносов по договорам пограничного страхования и договорам внутреннего страхования в отношении транспортных средств, зарегистрированных не в Беларуси, равно как и по другим автостраховкам, можно по ссылке.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что договор союзного страхования, введённый мартовским указом, при оформлении в Беларуси будет действовать на территории обоих государств, входящих в Союзное государство. Покупать дополнительную страховку при выезде в Россию белорусским автомобилистам, купившим единую страховку, будет не нужно.

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