В Беларуси с 7 марта снизят цены на топливо для автомобилей

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Опубликовано: 06.03.2023 18:24 , Обновлено: 06.03.2023

Государственный концерн-монополист "Белнефтехим" объявил о понижении цен на автомобильное топливо с 7 марта 2023 года. Такого события белорусские водители не припомнят уже сколько лет.

О причинах такого решения в “Белнефтехиме” решили не говорить. Согласно заявлению концерна, литр любого автомобильного топлива упадет на 1 копейку, или примерно на 0,4%. Цены станут такими:

АИ-92-К5-Евро - 2,35 рубля,

АИ-95-К5-Евро - 2,45 руб,

АИ-98-К5-Евро - 2,67 руб,

дизельное топливо - 2,45 руб.

Ранее первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в эфире гостелеканала СТВ заявил, что не видит предпосылок для повышения стоимости топлива в 2023 году. Однако и про снижение цен чиновник ничего не говорил.

Впрочем, понижение цен на автомобильное топливо не компенсирует его рост в прошлом году. Напомним, в 2022 году, начиная с марта, «Белнефтехим» 18 раз объявлял о повышении цен на автомобильное топливо.

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