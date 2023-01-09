Минфин не увидел причин для роста цен на топливо в Беларуси в 2023 году

Опубликовано: 09.01.2023 10:28 , Обновлено: 06.04.2023

Первый заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в эфире гостелеканала СТВ заявил, что предпосылок для повышения стоимости топлива в 2023 году нет.

«Ставки акцизов на автомобильное топливо у нас не изменяются. В принципе, в 2023 году нет серьезных предпосылок для роста цен на топливо на внутреннем рынке», — сказал он.

Напомним, в 2022 году, начиная с марта, «Белнефтехим» 18 раз объявлял о повышении цен на автомобильное топливо.

Так, на конец июня бензин АИ-98-К5-Евро подорожал на 15,53%, литр АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — выросли в цене на 17,14%, АИ-92-К5-Евро — на 18%.

На 9 января 2023 года цены на топливо у «Белнефтехима» следующие: