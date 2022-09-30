В Беларуси с 1 октября повысят на 9%-14% стоимость зарядки электромобилей

Опубликовано: 30.09.2022 14:03 , Обновлено: 30.09.2022

C 1 октября в крупнейшей сети электрозарядных станций Malanka стоимость зарядки электромобилей вырастет на 22%.

Тариф за 1 кВт*ч составит:

Медленная зарядка – 0,40 рублей/кВтч.

– 0,40 рублей/кВтч. Быстрая зарядка – 0,49 рублей/кВтч.

Таким образом, цены на зарядку электромобилей вырастут примерно на 8,9%-14%. Так как с 1 мая действовало тариф 0,35 руб. / кВтч для медленной зарядки, и для быстрой – 0,45 руб. / кВтч.

“Malanka в первую очередь нацелена на развитие электромобильного транспорта в Республике Беларусь и сохраняет кратное преимущество с ценой на топливо, чтобы обеспечить выгоду для пользователей и владельцев электромобилей”, - попытались утешить владельцев электромобилей в руководстве компании, которая управляет крупнейшей сетью зарядных станций в Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что В концерне “Белнефтехим” заявили, что розничные цены на автомобильное топливо “НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ”. Таким образом там объяснили новости об изменении на АЗС «Белоруснефть» цены на автомобильный бензин АИ-98-К5.

«Белнефтехим» объяснил «повышение» цена на 98-й бензин на своих заправках