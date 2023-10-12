В Беларуси решили открыть новую сеть заправок только для электромобилей

Опубликовано: 12.10.2023 15:24 , Обновлено: 12.10.2023

В Беларуси планируют открыть сеть электрозаправочных станций под новым брендом SKAT. Как рассказали 12 октября в Министерстве энергетики Беларуси, реализацией проекта будет заниматься компания "Белсельэлектросетьстрой".

Первую станцию зарядки электромобилей SKAT торжественно открыли в четверг, 12 октября, в Колодищах Минского района. Ещё до конца 2023 года их количество должно вырасти до 15, а в планах компании на будущее - открывать по 100 новых электрозаправочных станций каждый год.

Как пояснили в Минэнерго, новые зарядные станции оснащены разъемами для китайских электромобилей GB/T. В них предусмотрена как быстрая (от 15 до 40 минут), так и медленная зарядка (в течение 6-8 часов). Это зависит от мощности и комплектации конкретной станции.

Как рассказал на открытии генеральный директор “Белсельэлектросетьстроя” Юрий Лавриенко, его компания также планирует принять участие в реализации проекта по переводу общественного транспорта на электрический в Жодино и Шклове. Она должна заняться разработкой проектов и непосредственно построить электрозарядные станции и проложить необходимые для их работы внешние и внутренние сети электроснабжения.

Напомним, по решению правительства Беларуси весь городской общественный транспорт в Жодино и Шклове поручено до конца 2026 года перевести на электрический.

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“Эти работы будут содействовать снижению уровня загрязнения воздуха, оздоровлению городской среды”,- заявил Лавриенко.

В интервью порталу Office Life он рассказал, что интерес к электрозарядкам проявляют как городские администрации (для установки во дворах жилых домов), так и предприятия (для заправки корпоративного транспорта) и садовые товарищества.

Вместе с тем компания рассчитывает на то, что станции будут пользоваться спросом и у рядовых автовладельцев. По словам Лавриенко, цена будет “демократичной” - от 100 долларов в эквиваленте. Всё это, по мнению гендиректора, позволит компании окупить вложенные инвестиции за ближайшие 5 лет.