В Беларуси распродали первую партию отечественных кроссоверов премиум-класса. Сколько стоят?

Опубликовано: 24.03.2024 14:31 , Обновлено: 24.03.2024

В Беларуси распродали первую партию кроссоверов премиум-класса Hongqi HS5 (читается «Хунцы», в переводе — «Красное знамя»). Производители заявили, что автомобили ничем не отличаются от китайских версий и имеют аналогичную комплектацию.

“Hongqi — малоизвестный бренд в нашей стране, но очень статный в Китае”, — заявили в представительстве компании. Там рассказали, что он входит в состав государственного концерна FAW, передаёт интернет-портал Av.by.

C 1959 года этот производитель выпускал лимузины для китайских чиновников. В Беларуси сборкой занимались на столичном заводе “Юнисон”, а первая партия поступила в продажу в сентябре 2023 года.

“Сборка в Беларуси позволила снизить стоимость автомобиля до 148 тысяч рублей вместо прежних 172 тысяч, и это существенная разница!” — подчеркнули в дилерском центре Минска.

Как утверждают производители, под капотом каждой из моделей находится бензиновый турбомотор объёмом 2 литра, а его мощность составляет 218 лошадиных сил. Все автомобили русифицированы, имеют ОТТС. Гарантия составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

На данный момент на сайте компании представлены 4 модели отечественного производства:

E-HS9 — электрический внедорожник (от 287 500 BYN);

H9 — премиальный седан (от 245 000 BYN);

H5 — Hongqi H5 - седан бизнес-класса (132 000 BYN);

HS5 — премиальный кроссовер (от 148 000 BYN).

“Мы уверены в том, что наши соотечественники оценят его по достоинству, так как найти изъян в этом автомобиле действительно сложно”, — отметили руководители дилерского центра.

Ранее Телеграф писал, что Белорусский завод “Гомсельмаш” вместе с российским предприятием “Титан” начал выпускать беспилотные комбайны. Инвестиции в новый проект по замещению импорта сельхозмашин должны составить около 5 миллиардов российских рублей (173 миллиона в белорусской валюте).

«Гомсельмаш» начал выпускать комбайны-беспилотники