В Беларуси продажи новых машин «стремятся к нулю» — БАА. Но есть исключение

Опубликовано: 06.12.2022 09:43 , Обновлено: 06.12.2022

Продажи почти всех брендов автомобилей в Беларуси «стремятся к нулю». Лишь один из них в ноябре показал рекордные цифры. Об этом сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Аналитики рассказали, что по сравнению с октябрем, продажи на белорусском автомобильном рынке легковых автомобилей в ноябре сократились на 40%. А если сравнить с ноябрем 2021 года, то объем упал в 20 раз.

Лидером рынка по итогам 11 месяцев 2022 года остается марка LADA. За этот период люди приобрели 3 698 автомобилей. Однако ее уже почти догнал белорусский производитель легковых авто Geely, который продал 3 197 машин.

Как подчеркнули в ассоциации, в ноябре бренд Geely составил 81% всего рынка в Беларуси. Второй месяц подряд там продолжили наращивать продажи и побили рекорд, продав 626 автомобилей за месяц.

Ранее Телеграф писал, что в октябре официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей по сравнению с сентябрем показал прирост, но небольшой.

В Беларуси выросли продажи новых машин — БАА. На сколько?