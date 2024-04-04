В Беларуси пообещали сократить время прохождения техосмотра. За счёт чего?

Опубликовано: 04.04.2024 07:44 , Обновлено: 04.04.2024

В "Белтехосмотре" сообщили, что в ближайшее время вместо бумажных документов на допуск автомобилей к участию в дорожном движении планируют выдавать электронные разрешения. А это, по словам директора предприятия, должно сократить время прохождения техосмотра.

Директор “Белтехосмотра” Юрий Ленчевский рассказал, что с введением электронных разрешений должна “значительно упроститься процедура гостехосмотра”, что, в свою очередь, сократит время пребывания на диагностических станциях. По его словам, со временем и вовсе отпадёт необходимость в присутствии инженеров.

Владельцам машин, с года выпуска которых прошло не более двух лет (включая год выпуска), не нужно будет приезжать на станции. Несмотря на то, что техосмотр таким машинам не нужен, водитель всё-таки должен получить разрешение на допуск своего автомобиля к участию в дорожном движении. Раньше для этого нужно было ехать на диагностику, а теперь электронное разрешение можно будет получить дистанционно, пишет информагентство “Минск-Новости”.

Машинам старше двух лет пройти техосмотр “вживую” всё-таки придётся. Однако с учётом новых норм, из процедуры пообещали исключить этап, на который отводится 15 минут, — оформление допуска у инженера “Белтехосмотра”. Вместо этого автовладельцу нужно будет оформить заявление в личном кабинете Единого портала электронных услуг и получить разрешение там. Правда, предварительно оплатить услуги через ЕРИП.

Ранее Telegraf.news писал, что к участию в дорожном движении сразу на три года допустят транспортные средства определённого года выпуска. Машинам 2022, 2023 и 2024 года выпуска выдадут самый долгий допуск. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский. Все потому, что с 2024 года срок действия допуска к участию в дорожном движении для автомобилей не старше трех лет увеличили на год.

Есть еще одно новшество. В конце марта вступят в силу положения президентского указа №55, который вносит изменения в ряд административных процедур, касающихся водителей и владельцев транспортных средств. Документ облегчил процедуру техосмотра. Теперь при его прохождении владелец авто может не предъявлять водительское удостоверение и страховку.

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