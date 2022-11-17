В Беларуси почти выпустили новый седан Geely SS11. Когда в продаже?

Опубликовано: 17.11.2022 14:40 , Обновлено: 17.11.2022

Совместное с китайским концерном белорусское предприятие Белджи объявило 17 ноября о близком выпуске нового седана Geely SS11. Об этом объявил гендиректор предприятия Геннадий Свидерский.

Сейчас модель прошла испытания и готова к массовому выпуску, заверили на заводе. Выпуска планируется в 2023 году под именем Emgrand New.

“На мой взгляд, он выгодно отличается от предыдущих моделей и должен понравиться нашим потребителям. Если все будет хорошо, то в линейке завода появится обновленный седан”, — как-то неуверенно [link href=“https://t.me/sputnikby/49884?single” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] директор предприятия.

Геннадий Свидерский не назвал цены. В Китае эту машину выпускают с 2021 года. Называется она там, не поверите, Emgrand IV. И стоят там такие седаны от 87.000 до 92.000 юаней (13.500-14.300$). А значит, в Беларуси, такие автомобили могут приблизиться к 20 000 тыс долларов за штуку. Но это неточно и неофициально.

А пока Геннадий Свидерский рассказал, что введение госрегулирования цен в Беларуси плохо повлияло на отношения производителя белорусских китайцев с дистрибьюторами. Он напомнил, что вся система работы с дилерами зависит от бонусов и вознаграждений за выполнение условий. Но из-за ведения постановления №713 такой возможности теперь нет.

“Нам еще предстоит все-таки наладить эту систему с учетом выхода постановления о регулировании цен, где бонусы отменяются. Можно применять скидки и надбавки, но это очень существенно меняет дилерские договоры”, — заявил гендиректор завода.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Комитета Госконтроля (КГК) Василий Герасимов 1 июня заявил, что завод “Белджи”, в котором есть доля государства, принял решение снизить цены на выпускаемые автомобили.

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