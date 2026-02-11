В Беларуси запретили инспекторам ГАИ требовать у водителей подтверждение техосмотра

Опубликовано: 11.02.2026 09:51 , Обновлено: 11.02.2026

С 11 февраля в Беларуси вступил в силу указ, который облегчил и отменил часть требований к водителям в отношении наличия техосмотра. С этого дня инспекторы ГАИ (Государственной автомобильной инспекции) не вправе требовать бумажный "дазвол" при проверке документов.

Как уточнили в Белтехосмотре (Белорусской государственной автомобильной инспекции по техническому надзору), представители Госавтоинспекции должны будут проверять наличие допуска к дорожному движению в электронных базах. Об этом гласит текст указа №5 “Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур”.

“Получение такого документа на бумажном носителе становится неактуальным”, — отметили в государственной организации.

Но и это ещё не все. Получать “дазвол” теперь можно через портал “Е-услуги”, а не только на станциях техосмотра.

Но если кому-то очень хочется и важно иметь бумажное разрешение, то теперь его распечатывают не везде. На сайте Белтехосмотра есть специальный раздел, где можно найти станцию с такой услугой.

В самом Белтехосмотре напомнили, что платить за получение допуска к дорожному движению всё равно надо.

“Рекомендуем для оплаты административных процедур как физическим лицам, так и субъектам хозяйствования использовать возможности ЕРИП (Единого расчётного и информационного пространства)”, — посоветовали в Белтехосмотре.

Напомним, что ранее в “Белоруснефти” сообщили, что камеры на заправках не отслеживают наличие техосмотра у приехавших машин. Но есть нюанс: в Госавтоинспекции недавно делились видео с АЗС (автозаправочной станции) в качестве примера, что техосмотр на заправках всё-таки проверяют.

Следят ли камеры на заправках за техосмотром и бесправниками? В «Белоруснефти» ответили