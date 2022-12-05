В Беларуси авто без техосмотра теперь ловит «Автоураган». Что это такое?

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Опубликовано: 05.12.2022 11:13 , Обновлено: 05.12.2022

Госавтоинспекция (ГАИ) Беларуси начала использовать на дорогах систему «Автоураган», чтобы найти машины без техосмотра. Рассказываем, как работает.

«Автоураган» – это комплекс, который в потоке автоматически распознает регистрационные знаки транспортных средств и фиксирует нарушения ПДД. Так система «ловит» машины с не пройденным техосмотром.

Например, в начале декабря инспекторы ГАИ испытали эту систему в Гродненской области, сообщило издание «Нащ час».

Инспекторы устанавливают направленную на дорогу камеру в своем патрульном авто. Картинка с нее транслируется на ноутбук со специальной программой.

Фото: «Наш час»

Суть в том, что система автоматически сканирует номер каждого автомобиля из потока и «за считанные секунды» сверяет его с базой данных. Если номер выделяется зеленой рамкой — значит, с авто все в порядке. А если красной, и добавляется громкий звук, — владелец транспортного средства не прошел техосмотр.

После этого ГАИшники передают информацию наряду ДПС, который и останавливает водителя для проверки документов. И если данные системы подтверждаются, на него составляют протокол.

Как говорят в ГАИ, погода и время суток на «Автоураган» никак не влияет.

Ранее Телеграф писал, что в Белтехосмотре сообщили, что с 1 декабря при прохождении технического осмотра машины будут проверять наличие зимних шин.

С 1 декабря белорусам не дадут сертификат о техосмотре без зимних шин