В Беларуси анонсировали ещё одну "поющую" дорогу. Минтранс выбрал песню

Опубликовано: 14.05.2026 08:14 , Обновлено: 14.05.2026

Министерство транспорта и коммуникаций анонсировало ещё один музыкальный участок на одной из республиканских трасс. Уже известно, какую именно мелодию автомобилисты смогут "сыграть" на этом участке.

Превратить в музыкальный инструмент решили небольшой участок трассы Р-83 «Брест – Каменец – Национальный парк «Беловежская пуща». Специальная разметка в виде поперечных линий, нанесенных холодным пластиком на дорожное полотно с определенным интервалом, будет создавать вибрации и шум, в которых внимательный водитель и пассажиры смогут расслышать знакомую мелодию.

Мелодию на этот раз выбрали, действительно, знакомую большинству белорусов - “Беловежская пуща”, которую в своё время исполнял ансамбль “Песняры”.

Общая протяженность музыкального участка составит около 700 метров. Пропустить его путешественники вряд ли смогут - о приближении к музыкальной дороге будет предупреждать большой информационный знак.

В ведомстве планируют завершить работы в рамках подготовки республиканских трасс к летнему сезону – 2026.

Кстати, подобные музыкальные участки устанавливают не развлечения ради, а с весьма практичной целью - громкие и внезапные звуки, которые издаёт дорожное покрытие, если авто съезжает на обочину, призвано вовремя разбудить задремавшего водителя и не дать ему потерять управление и вылететь в кювет.

Это будет второй по счёту подобный экспериментальный участок. Первая “поющая” дорога появилась в 2024 году на участке трассы Р31 “Бобруйск - Мозырь - граница Украины” длиной в полкилометра. Там автомобилисты могут “сыграть” другую композицию легендарных “Песняров” - “Белоруссию”.

Под Бобруйском появилась первая в Беларуси музыкальная дорога. Какую мелодию можно «сыграть»?