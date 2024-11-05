В Беларусь пришел ещё один бренд китайских электролегковушек
Ещё одна китайская компания объявила о своём приходе на белорусский рынок. Уже в декабре там пообещали представить белорусским автомобилистам три модели. Посмотрели, как выглядят новые авто, которые вскоре могут появиться на дорогах страны, и сколько стоят "футуристичные электрички" AVATR.
Речь идёт о бренде AVATR, который принадлежит китайским компаниям Changan и Huawei. Над дизайном моделей, которые пообещали привезти в Беларусь, работал Надер Фагихзаде, бывший дизайнер немецких BMW. Сами модели совсем свежие:
- кроссовер Avatr 11 дебютировал в 2021 году,
- гран-купе Avatr 12 - в 2023 году,
- средне-размерный кроссовер Avatr 07 - в 2024 году.
Эксклюзивным дистрибьютором этих авто в Беларуси стала компания “Автовельт”. Уже в следующем месяце компания планирует открыть собственный шоурум нового китайского на территории автоцентра “Автоидея”, который является официальным дилером BMW в Беларуси. Сам центр расположен в деревне Цна под Минском.
Как сообщил Telegraf.news дистрибьютор, все автомобили, которые будут официально продаваться в Беларуси, получат заводскую гарантию на 5 лет (или на 120 тыс. км пробега, в зависимости о того, что наступит раньше). Заявки на предзаказ уже принимаются.
Что по цене?
Во сколько обойдётся белорусам новые китайские авто, дистрибьютор пока не сообщил. Однако. мы посмотрели, по чём эти машины продают в Китае.
Так, на местном рынке производитель сегодня предлагает новые авто по следующим ценам:
- электромобиль бизнес-класса Avatr 12 - за 429,9 тыс. китайских юаней (в эквиваленте - 203 тыс. рублей ),
- кроссовер Avatr 11 - за 300,8 тыс. юаней ( 142 тыс. рублей в эквиваленте),
- кроссовер Avatr 07 - за 219,9 тыс. юаней ( 104 тыс. рублей в эквиваленте).
[info_b]Последняя модель, кстати, в отличие от 11 и 12, выпускается в виде не только полностью электрического, но и гибридного автомобиля. Электромобили оснащаются одним электродвигателем мощностью 338 л. с. или же двумя электродвигателями суммарной мощностью 590 л. с. Гибридные же автомобили оснащаются 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания и аккумулятором ёмкостью 39 кВт⋅ч с запасом хода до 188 км в чисто электрическом режиме. [/info_b]
Впрочем, сколько будут стоить новые китайские “электрички” на белорусском рынке, пока не ясно. Ранее Telegraf.news рассказывал, что цена на дешёвые китайские автомобили в Беларуси может быть в два раза выше, чем в стране-производителе. Этот феномен объяснял в своё время генеральный директор “Атлант-М” Игорь Сукач.
Почему дешёвые китайские авто стоят в Беларуси в два раза дороже? Гендиректор «Атлант-М» объяснил