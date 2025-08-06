В БАА заявили о росте продаж легковушек и назвали один тип авто, который вызывает «большую тревогу»

Опубликовано: 06.08.2025 12:37 , Обновлено: 06.08.2025

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) опубликовала статистику продаж легковых автомобилей в июле. Объём продаж относительно прошлого месяца заметно подрос. Лишь одна категория авто вызвала у экспертов "большую тревогу". Узнали, доля каких автомобилей последовательно падает в Беларуси с начала года.

Согласно официальной статистике БАА, за прошлый месяц белорусские дилеры продали на 15,4% больше легковушек, чем в июне - в общей сложности 4346 авто.

Лидером продаж в июле назвали белорусско-китайский кроссовер BELGEE X70, на долю которого пришлось 22,3% рынка новых легковых авто (в общей сложности 968 единиц). Хотя за аналогичный период прошлого года было продано на 1,8% больше, но “большую тревогу”, по словам директора предприятия “БАА-Консалт” Дмитрия Яроты, у специалистов вызывает другой сегмент рынка - электромобили и последовательные гибриды.

Как показала июльская статистика, доля продаж автомобилей класса NEV (“электричек”, которые предназначены для использования на небольших скоростях и на коротких расстояниях) в июле составила всего 14,8% от общего количества. Всего было продано 642 единицы, а лидером этого сегмента в БАА назвали Dongfeng BOX (продан 301 автомобиль).

При этом продажи последовательных гибридов в Беларуси последовательно сокращаются уже не первый месяц: если в начале года на долю этих авто приходилось более 60% сегмента NEV, то в июле - уже лишь 22%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой весной в БАА выражали “оптимизм”, по поводу спроса белорусов на “зелёные автомобили”, а в Министерстве экономики и вовсе рисовали картины десятикратного роста электропарка к 2031 году.

В Беларуси упал спрос на электромобили и гибриды. В БАА и Минэкономики рассказали, почему всё равно «сохраняют оптимизм»