У новых Lada Iskra стали отказывать парктроники, омыватель и система стабилизации. АвтоВАЗ назвал причину

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Опубликовано: 12.11.2025 14:28 , Обновлено: 12.11.2025

Владельцы новых Lada Iskra столкнулись с неожиданной проблемой: технические неисправности в виде неработающих парктроников, омывателя и системы стабилизации появились всего через месяц после покупки. Российский производитель объяснил, где крылась причина неисправностей и как их устранить.

О проблеме рассказали журналисты портала RCI News, посвящённого российскому автомобилестроению. Технические неисправности в новой модели от АвтоВАЗа на втором месяце эксплуатации появились в их редакционной Lada Iskra.

Преодолев отметку в 2100 км пробега, в машине сначала перестал работать омыватель лобового стекла, а затем начали отказывать система стабилизации (ESP) и задний парктроник. С момента покупки авто до возникновения первых проблем не прошло и месяца.

Автомобиль загнали на диагностику в тольяттинский дилерский центр «Центральное СТО», где и была приобретена машина. К тому моменту авто накатало ещё тысячу километров пробега и проблемы сами собой никуда не исчезли.

Проверка показала, что причина неисправности заключалась в ошибке, допущенной при сборке автомобиля - на заводе перепутали местами предохранители в блоке салона.

















В результате АвтоВАЗ выпустил официальное предписание, как устранить ошибку:

извлечь предохранитель 5 А из гнезда F39;

переставить предохранитель 10 А из F3 в F39;

установить в гнездо F3 предохранитель 15 А.

“После выполнения предписанных действий работа омывателя, системы стабилизации и заднего парктроника была полностью восстановлена”, - отчиталась команда RCI New, рекомендовав всем владельцам Lada Iskra на всякий случай проверить расположение предохранителей в салонном блоке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что официально Lada Iskra поступила в продажу с 20 июля 2025 года, однако на практике купить их оказалось практически невозможно. Автомобили начали появляться у дилеров только в сентябре-октябре 2025 года, и то в ограниченном количестве. Официально о причинах задержки с поставками АвтоВАЗ не сообщал. Однако, по информации сразу нескольких изданий, которые ссылаются на поставщика комплектующих, массовое производство модели отложено до марта-апреля 2026 года.

Lada Iskra так и не появилась в продаже в салонах. Перенесли на 2026?