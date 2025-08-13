Lada Iskra так и не появилась в продаже в салонах. Перенесли на 2026?

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 13.08.2025 08:39 , Обновлено: 13.08.2025

Анонсированный в России старт продаж новой модели Lada Iskra, который должен был начаться ещё 20 июля, фактически не состоялся. Как выяснило «Агентство», опросив дилеров, автомобили в салонах отсутствуют, а в одном из центров заявили, что производитель «отозвал модель» для доработки.

«АвтоВАЗ» официально объявил о старте продаж 18 июля, заявив, что «первая партия машин уже ушла дилерам в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти». Стартовая цена была названа на уровне 1 249 000 российских рублей (около 46420 рублей, $15 600).

Однако, как заявил директор российского агентства «Автостат» Сергей Целиков, «что-то пошло не по плану». За весь июль на учёт поставили всего 21 «Искру», причём 20 из них зарегистрировали юридические лица — предположительно, сами дилеры. Купить автомобиль «здесь и сейчас», по его словам, невозможно.

«Агентство» проверило эту информацию, обзвонив пять дилерских центров в разных городах России. Ни в одном из них машин для продажи не оказалось, стояли только выставочные образцы.

Что ещё говорят дилеры?

Ответы сотрудников автосалонов прояснили картину, но и добавили противоречий.

В петербургском салоне «Прагматика Парнас» прямо заявили: «К сожалению, все „Искры“ отозвали. Там сейчас устраняют предписание, чтобы вывести их в продажу». По их словам, официальный старт продаж перенесли на конец сентября.

В другом дилерском центре Санкт-Петербурга, «Автопродикс», сообщили, что Lada «пока не согласовывает продажи данных автомобилей», но причину назвать не смогли. При этом там назвали немного другой ориентировочный срок появления модели — середину сентября.

Сотрудник сети «АвтоГЕРМЕС» в Москве описал ситуацию так: «Всё в подвешенном состоянии, „АвтоВАЗ“ не очень-то спешит сообщать нам о новостях».

Как написало издание «5 колесо» со ссылкой на дилера, на август 2025 года собрано около 700 экземпляров Lada Iskra, а ближайшие поставки, запланированные на сентябрь, уже распроданы по предзаказам. При этом, по их информации, в договоре максимальный срок поставки машины покупателю указан 6 месяцев.

Когда ждать массового производства?

Официально о причинах задержки «АвтоВАЗ» не сообщал. Однако, по информации сразу нескольких изданий, которые ссылаются на поставщика комплектующих, массовое производство модели отложено до марта-апреля 2026 года .

В качестве одной из причин задержки называется перенос основного производства Lada Iskra из Тольятти на бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. По словам источника издания «5 колесо», на перенастройку этого предприятия требуется значительное время.

Источники IXBT, в свою очередь, причиной назвали дефицит деталей.

В России рухнули продажи Lada. Что придумали в Кремле, чтобы спасти АвтоВАЗ?