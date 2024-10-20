"У меня в GTA такая есть" — В Минске заметили коллекционный Chevrolet Corvette C3 1974 года

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Опубликовано: 20.10.2024 17:16 , Обновлено: 20.10.2024

В Минске заметили коллекционный Chevrolet Corvette C3 1974 года выпуска. Пользовательница TikTok обнаружила его рядом со своей работой и записала на видео раритетную модель. Белоруска обошла авто, осмотрела салон и пришла к выводу, что скорее всего машину хранили в гараже — настолько в идеальном состоянии она была.

Chevrolet Corvette C3 — третье поколение спортивного автомобиля Corvette, которое компания Chevrolet выпускала с 1967 по 1982 годы. Двигатели и компоненты шасси в основном позаимствовали у предыдущего поколения, однако кузов и интерьер были новыми.

В 1968 году компания продала больше автомобилей, чем когда-либо, — 28566 штук, из них 18630 кабриолетов (тогда стоили около 4320 долларов) и 9936 купе (4663 долларов). Популярность Chevrolet Corvette C3 не снижалась и в последующие годы — даже в условиях топливного кризиса. В результате модель продержалась на конвейере 15 лет, а в свет было выпущено почти 543 тысячи машин.

“А бульбу куда?” — задал, судя по всему, риторический вопрос один из подписчиков TikTok в комментариях к ролику. Другой похвастался: “У меня в GTA такая есть”.

Ранее Telegraf.news писал, что инспекторы ГАИ УВД Мингорисполкома напомнили водителям о важности проверки одной из систем, неисправность которой может повлечь за собой опасность для дорожного движения.

«Несёт опасность для дорожного движения» — ГАИ потребовала от белорусских водителей проверять эту систему перед каждой поездкой