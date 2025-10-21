У белорусов за год изъяли 338 легковушек. Минтранс предупредил, кому это грозит

Опубликовано: 21.10.2025 17:41 , Обновлено: 21.10.2025

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси (Минтранс) сообщили, что с 1 ноября 2023 года было изъято 338 легковых автомобилей за нарушение указа Президента Республики Беларусь от 25 января 2024 г. № 32.

Речь идет о работе таксистом без внесения в реестр информации как о самих автомобилях, так и о водителях. Забирали именно автомобили нарушителей.

В ведомстве напомнили, что диспетчеры тоже несут ответственность, так как не имеют права давать заказы водителям-нелегалам.

Ранее Telegraf.news писал, что наличие в реестре не гарантирует отсутствия проблем. В августе Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси напомнило автомобильным перевозчикам о необходимости срочно направить некоторых своих водителей на курсы повышения квалификации. Иначе сведения о них могут быть приостановлены в Реестре автомобильных перевозок пассажиров.

Минтранс Беларуси предупредил 1700 водителей такси и маршруток о возможном исключении из реестра