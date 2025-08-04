Минтранс Беларуси предупредил 1700 водителей такси и маршруток о возможном исключении из реестра

Опубликовано: 04.08.2025 14:22 , Обновлено: 04.08.2025

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси напомнило автомобильным перевозчикам о необходимости срочно направить некоторых своих водителей на курсы повышения квалификации. Иначе сведения о них могут быть приостановлены в Реестре автомобильных перевозок пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идёт о тех перевозчиках, которые до 1 марта 2025 года воспользовались правом подать сведения о своих водителях в реестр без предоставления свидетельства о повышении квалификации . Таких водителей, по данным Минтранса, насчитывается около 1,7 тысячи .

Согласно установленным правилам, эти водители обязаны пройти соответствующее обучение и повысить свою квалификацию не позднее 31 августа 2025 года .

После этого перевозчик должен в течение 15 календарных дней (но не позднее 15 сентября) внести обновлённые сведения о водителе в реестр.

«В случае невыполнения данных сроков будет приниматься решение о приостановлении нахождения сведений в реестре о водителе », — предупредили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что сейчас в стране работает более 60 организаций, которые проводят курсы повышения квалификации для водителей категории «B», и более 36 — для категории «D». По оценкам ведомства, свободных мест на курсах имеется в достаточном количестве.

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