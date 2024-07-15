"Тут слепые или тупые?" — Белоруска показала видео, где чуть не сбила ребёнка. Но на его защиту встали не все

🎥 Видео

Опубликовано: 15.07.2024 13:55 , Обновлено: 15.07.2024

Нешуточный спор разыгрался в одной из социальных сетей после того, как белоруска опубликовала 10-секундный ролик, снятый с видеорегистратора. На кадрах видно, как женщина, подъезжая к пешеходному переходу в Орше, чуть не сбила внезапно выскочившего на дорогу подростка-велосипедиста. Несмотря на то, что ребёнок ехал на красный, мнения пользователей TikTok в комментариях разделились.

“Очень хотелось бы, чтобы это видео увидел человек, который придумал разрешить велосипедистам не спешиваться. Но вообще, пацану повезло, что у меня хорошая реакция и колодки”, — озвучила опубликованное видео автор.

На кадрах с видеорегистратора видно, что в соседней полосе при этом находились три транспортных средства: две рейсовых маршрутки и пассажирский автобус. Несмотря на то, что аварии удалось избежать, видео сильно взволновало пользователей TikTok, собрав более 1500 комментариев.

“Это правило придумал человек, далёкий от руля. Или просто далёкий”, — написал под видео один из пользователей соцсети. Другой поддержал:

“Тот, кто это придумал, ни разу за рулём не сидел. Придумал после сильного бадуна, потому что на трезвую такое на ум не придёт”.

“Ну, а ничего, что впереди автобус стоит, может, нужно было сразу подумать, что что-то здесь не так?” — выразил мнение ещё один белорус. Другой продолжил тему:

“Самое обидное, что водителя всё равно сделают виноватым, потому что перед пешеходным переходом он обязан снизить скорость вплоть до остановки ТС”. “Вы серьёзно? Снизить и остановиться, если весь поток едет на зелёный?” — ответила на предыдущий комментарий автор ролика.

“Причём тут не спешиваться к тому, что он нарушает правила, переезжая на красный для пешеходов (горит зелёный для авто). Он мог и перебегать с тем же успехом. В правилах вроде указано, что если нет обзора на пешеходном из-за машины, и она притормаживает, ты тоже притормози”, — выразил позицию ещё кто-то в ветке обсуждения.

“Читаешь комментарии и находишься в шоке, как здесь половине людей права выдали”, — не скрывая возмущения написал пользователь TikTok. Другой добавил:

“Я не пойму, тут слепые или тупые?”

“Езжу на велосипеде и соблюдаю правила: убедиться перед выездом, ехать со скоростью пешехода. Но некоторые водители начинают сигналить и матом реветь, что слишком медленно еду”, — поделился в комментарий очередной белорус.

“Ни один светофор не сбил ни одного человека и ни одной машины. Поэтому смотреть нужно на дорогу, а не только на светофор”, — словно подытожил ещё один неравнодушный подписчик TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что, учёные из США предложили разместить на светофорах четвёртый фонарь, который будет, в дополнение к красному, жёлтому и зелёному, светить белым цветом. По их словам, к такому выводу они пришли после долгих исследований.

Учёные предложили ввести на светофорах четвертый цвет. Зачем нужен белый?