"Теперь я видел все" - На Гомельщине заметили "пасхомобиль" с колоколами. У зрителей возник вопрос к ГАИ

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2025 09:08 , Обновлено: 21.04.2025

Белорус поделился в соцсети TikTok праздничным видео, снятым в воскресенье в Гомеле. Кадры с оригинальным "пасхомобилем" набрали более 100 тыс. просмотров и тысячи лайков. Но как всегда это бывает, у некоторых зрителей возник важный вопрос.

На самом видео видно, как фургон с открытым кузовом, в котором установили “колокольню” и посадили звонаря, в сопровождении машины ГАИ едет по улицам столицы Гомельщины.

Некоторые комментаторы из десятков тысяч зрителей написали, что пасхальный автомобиль очень похож на “папамобиль”. “Наш ответ папе римскому”, - оценил один из зрителей.

Другие спросили, а не слишком ли рано “пасхомобиль” разносил колокольный звон.

Ещё кто-то пожелал заказать такое авто себе на дом: “А в госуслугах можно оформить Пасху на выезд?”

Впрочем, у многих зрителей возникли вопросы к соблюдению ПДД кортежем. Их, по всей видимости, удивило, что звонаря посадили в открытом кузове грузового фургона, хотя по ПДД РБ перевозка в таких случаях запрещена.

“Разве это не нарушения ПДД?”, - просила одна из зрительниц.

“Ну да, тут ремень безопасности не нужен”, - с сарказмом заметил один из подписчиков.

“На штраф стоянку сопровождение?” - спросил другой.

“ПДД вышло из чата”, - пошутил ещё один зритель.

Кто-то ответил, что в сопровождении ГАИ так можно, но не привел никаких доказательств из ПДД.

“Теперь я видел все”, - кто-то подытожил увиденное.

[inf]Согласно статье 23 ПДД РБ, проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне, не оборудованных для перевозки пассажиров, разрешается только лицам, следующим за получением груза или сопровождающим его, при условии, что они обеспечены местами для сидения, расположенными ниже уровня бортов.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что ситуации на дороге нередко становятся настоящей головоломкой для водителей и порождают в соцсетях бурные обсуждения и споры. Как проехать тот или иной участок дороги по правилам и какие из них действительно применимы к ситуации?

Так, в Threads завирусилась картинка с головоломкой на знание ПДД, которая разделила пользователей соцсети. Кто должен первым проехать перекрёсток, а кто последним? Попробуйте ответить верно и узнайте мнение профессионального автоинструктора.

Проверьте, как быстро у вас заберут права. Эту задачу на проезд перекрестка решили считаные единицы