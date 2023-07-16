«Тени можно принять за ямы» — В ГАИ напомнили белорусам, как ездить при ярком солнце, чтобы не попасть в аварию

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Опубликовано: 16.07.2023 12:47 , Обновлено: 16.07.2023

В ГАИ Минской области напомнили, что яркое солнце может ослепить водителей и преподнести еще много неприятных сюрпризов. Там рассказали, как правильно ехать на автомобиле, чтобы не попасть в ДТП.

Во-первых, чтобы «солнце не застало врасплох», водителям нужно всегда:

держать стекла чистыми;

поднять кресло чуть выше и опустить козырек.

В ГАИ отметили, что если вас ослепило солнце, то, во-первых, не стоит паниковать. Вы должны сразу же снизить скорость и прекратить движение.

«Держите дистанцию, оставляйте возможность для маневра. Берегите себя!», — посоветовали специалисты.

[info_b]Напомним, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), при ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосы движения, снизить скорость и остановиться. [/info_b]

Когда солнце опаснее всего?

Также в ГАИ предупредили — если солнце позади автомобиля, «сложнее различить сигналы светофора и других машин». А при боковом солнце «длинные тени можно принять за ямы».

«Особенно опасно встречное вечернее солнце, когда свет падает и сверху, и отражается от дороги », — отметили в ГАИ.

[info_b]Некоторые эксперты также советуют водителям купить очки с поляризационной пленкой на линзах. Они позволяют рассеивать яркий свет и ослепление от бликов. [/info_b]

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