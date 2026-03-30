Таможня предупредила о «затруднении движения» на одном из пунктов пропуска на границе с Польшей

Опубликовано: 30.03.2026 08:12 , Обновлено: 30.03.2026

Государственный таможенный комитет Беларуси предупредил о "затруднении движения", с которыми в понедельник, 30 марта, могут столкнуться все транспортные средства, выезжающие в Польшу или, наоборот, въезжающие в нашу страну. Временные трудности возникнут, впрочем, лишь в одном пункте пропуска, через который следуют легковые автомобили и пассажирские автобусы.

Речь о пункте пропуска “Брест” (с польской стороны - “Тересполь”). Там на сегодняшнее утро запланированы технические работы по ремонту сетей электроснабжения. Ожидается, что свет на КПП отключат всего на два часа - с 09:00 до 11:00. Именно на время ремонта таможенники и анонсировали “затруднения движения” транспорта.

“В указанный период на территории пункта пропуска будет отсутствовать электроэнергия. Данные обстоятельства могут сказаться на затруднении движения следующих через “Брест” транспортных средств”, - предупредили в белорусском ведомстве и рекомендовали водителям учитывать этот факт при планировании пересечения белорусско-польского участка границы.

Кстати, на этот год руководство Государственного таможенного комитета запланировало провести ремонт другого крупного КПП - «Каменного Лога» на границе с Литвой.

ГТК предупредил о масштабном ремонте пункта пропуска на границе с Литвой